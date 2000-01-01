Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

Гибкий профиль для лент шириной до 14мм, до 18 Вт/м, гнётся руками. Анодированный алюминий. Подходят экраны ARH-BENT-W18-2000 Clear/Opal/Frost, пластиковые заглушки, держатели (отдельно). Размеры 2000х18х4 мм. Цена за 1м (без экрана). Профилю можно придавать формы полукруга, волн, окружностей и т.д. Минимальный диаметр окружности 20 см.

Высота 4 мм Длина 2 000 мм Примечание 11. BENT Рассеиваемая мощность (на 1м) max: 11,5 W Серия Универсальный Способ монтажа Накладной Тип товара Профиль Форма (сечение) Фигурный Цвет покрытия Анодированый Ширина 18 мм Ширина площадки 14 мм