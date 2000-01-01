Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

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- Модель:3931-01
- Артикул:023087
- Доступно:1000 шт.
- Высота:4 мм
- Длина:2 000 мм
- Примечание:11. BENT
- Рассеиваемая мощность (на 1м):max: 11,5 W
- Серия:Универсальный
- Способ монтажа:Накладной
- Тип товара:Профиль
- Форма (сечение):Фигурный
- Цвет покрытия:Анодированый
- Ширина:18 мм
- Ширина площадки:14 мм
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Гибкий профиль для лент шириной до 14мм, до 18 Вт/м, гнётся руками. Анодированный алюминий. Подходят экраны ARH-BENT-W18-2000 Clear/Opal/Frost, пластиковые заглушки, держатели (отдельно). Размеры 2000х18х4 мм. Цена за 1м (без экрана). Профилю можно придавать формы полукруга, волн, окружностей и т.д. Минимальный диаметр окружности 20 см.
|Высота
|4 мм
|Длина
|2 000 мм
|Примечание
|11. BENT
|Рассеиваемая мощность (на 1м)
|max: 11,5 W
|Серия
|Универсальный
|Способ монтажа
|Накладной
|Тип товара
|Профиль
|Форма (сечение)
|Фигурный
|Цвет покрытия
|Анодированый
|Ширина
|18 мм
|Ширина площадки
|14 мм