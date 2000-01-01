Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD
  • Рейтинг:
    0 отзывов
  • Производитель:
    ARL
  • Модель:
    3931-01
  • Артикул:
    023087
  • Доступно:
    1000 шт.
  • Высота:
    4 мм
  • Длина:
    2 000 мм
  • Примечание:
    11. BENT
  • Рассеиваемая мощность (на 1м):
    max: 11,5 W
  • Серия:
    Универсальный
  • Способ монтажа:
    Накладной
  • Тип товара:
    Профиль
  • Форма (сечение):
    Фигурный
  • Цвет покрытия:
    Анодированый
  • Ширина:
    18 мм
  • Ширина площадки:
    14 мм
  • Показать все характеристики
306.98 р.
Есть в наличии
Минимальное кол-во товара для заказа 2
Гибкий профиль для лент шириной до 14мм, до 18 Вт/м, гнётся руками. Анодированный алюминий. Подходят экраны ARH-BENT-W18-2000 Clear/Opal/Frost, пластиковые заглушки, держатели (отдельно). Размеры 2000х18х4 мм. Цена за 1м (без экрана). Профилю можно придавать формы полукруга, волн, окружностей и т.д. Минимальный диаметр окружности 20 см.
Высота 4 мм
Длина 2 000 мм
Примечание 11. BENT
Рассеиваемая мощность (на 1м) max: 11,5 W
Серия Универсальный
Способ монтажа Накладной
Тип товара Профиль
Форма (сечение) Фигурный
Цвет покрытия Анодированый
Ширина 18 мм
Ширина площадки 14 мм
Написать отзыв

Home Page

Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)
Нет в наличии

Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)

Производитель:ARL
Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98)
Нет в наличии

Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98)

Производитель:ARL
Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)

Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)

Производитель:ARL
315.51 р.
В корзину
Лента RT 2-5000 12V White5500 (3528, 300 LED, LUX)
Нет в наличии

Лента RT 2-5000 12V White5500 (3528, 300 LED, LUX)

Производитель:ARL

Новинка

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

Производитель:ARL
38.37 р.
В корзину
Шлейф питания ARL-18AWG-5Wire-CU

Шлейф питания ARL-18AWG-5Wire-CU

Производитель:ARL
132.88 р.
В корзину
Шлейф питания ARL-18AWG-4Wire-CU

Шлейф питания ARL-18AWG-4Wire-CU

Производитель:ARL
108.72 р.
В корзину
Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

Производитель:ARL
54.72 р.
В корзину
Кабель ARL-FTP-CLASSIC-4PR-23AWG-CAT6-CU (305m)

Кабель ARL-FTP-CLASSIC-4PR-23AWG-CAT6-CU (305m)

Производитель:ARL
36.12 р.
В корзину