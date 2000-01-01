Лента RT6-3528-180 24V Warm White 3x (900 LED)

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- Модель:145-01
- Артикул:017419
- Доступно:2945 шт.
- Высота:2 мм
- Длина:5 000 мм
- Индекс цветопередачи:>90
- Класс пылевлагозащиты:IP33
- Кол-во светодиодов:900 шт
- Минимальный отрезок:33,5 мм
- Мощность (общая):typ: 60 W; max: 72 W
- Мощность (общая), макс.:72 W
- Мощность 1м:typ: 12 W/m; max: 14,4 W/m
- Напряжение питания:24 V
- Плотность светодиодов:180 шт/м
- Размер светодиода:3528
- Световой поток (общий):max: 6 100 lm
- Световой поток 1м:max: 1 220 lm/m
- Тип товара:Лента
- Ток (общий):typ: 3 A
- Угол обзора:120 °
- Цвет свечения:Белый (теплый)
- Цветовая температура:min: 2 700 K; max: 2 900 K
- Ширина:8 мм
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Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
|Высота
|2 мм
|Длина
|5 000 мм
|Индекс цветопередачи
|>90
|Класс пылевлагозащиты
|IP33
|Кол-во светодиодов
|900 шт
|Минимальный отрезок
|33,5 мм
|Мощность (общая)
|typ: 60 W; max: 72 W
|Мощность (общая), макс.
|72 W
|Мощность 1м
|typ: 12 W/m; max: 14,4 W/m
|Напряжение питания
|24 V
|Плотность светодиодов
|180 шт/м
|Размер светодиода
|3528
|Световой поток (общий)
|max: 6 100 lm
|Световой поток 1м
|max: 1 220 lm/m
|Тип товара
|Лента
|Ток (общий)
|typ: 3 A
|Угол обзора
|120 °
|Цвет свечения
|Белый (теплый)
|Цветовая температура
|min: 2 700 K; max: 2 900 K
|Ширина
|8 мм