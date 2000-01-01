Лента RT6-3528-180 24V Warm White 3x (900 LED)
  • Рейтинг:
    0 отзывов
  • Производитель:
    ARL
  • Модель:
    145-01
  • Артикул:
    017419
  • Доступно:
    2945 шт.
  • Высота:
    2 мм
  • Длина:
    5 000 мм
  • Индекс цветопередачи:
    >90
  • Класс пылевлагозащиты:
    IP33
  • Кол-во светодиодов:
    900 шт
  • Минимальный отрезок:
    33,5 мм
  • Мощность (общая):
    typ: 60 W; max: 72 W
  • Мощность (общая), макс.:
    72 W
  • Мощность 1м:
    typ: 12 W/m; max: 14,4 W/m
  • Напряжение питания:
    24 V
  • Плотность светодиодов:
    180 шт/м
  • Размер светодиода:
    3528
  • Световой поток (общий):
    max: 6 100 lm
  • Световой поток 1м:
    max: 1 220 lm/m
  • Тип товара:
    Лента
  • Ток (общий):
    typ: 3 A
  • Угол обзора:
    120 °
  • Цвет свечения:
    Белый (теплый)
  • Цветовая температура:
    min: 2 700 K; max: 2 900 K
  • Ширина:
    8 мм
  • Показать все характеристики
696.39 р.
Есть в наличии
Минимальное кол-во товара для заказа 5
Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
Высота 2 мм
Длина 5 000 мм
Индекс цветопередачи >90
Класс пылевлагозащиты IP33
Кол-во светодиодов 900 шт
Минимальный отрезок 33,5 мм
Мощность (общая) typ: 60 W; max: 72 W
Мощность (общая), макс. 72 W
Мощность 1м typ: 12 W/m; max: 14,4 W/m
Напряжение питания 24 V
Плотность светодиодов 180 шт/м
Размер светодиода 3528
Световой поток (общий) max: 6 100 lm
Световой поток 1м max: 1 220 lm/m
Тип товара Лента
Ток (общий) typ: 3 A
Угол обзора 120 °
Цвет свечения Белый (теплый)
Цветовая температура min: 2 700 K; max: 2 900 K
Ширина 8 мм
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Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)
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