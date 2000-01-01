Лента RT6-3528-180 24V Warm White 3x (900 LED)

Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.

Высота 2 мм Длина 5 000 мм Индекс цветопередачи >90 Класс пылевлагозащиты IP33 Кол-во светодиодов 900 шт Минимальный отрезок 33,5 мм Мощность (общая) typ: 60 W; max: 72 W Мощность (общая), макс. 72 W Мощность 1м typ: 12 W/m; max: 14,4 W/m Напряжение питания 24 V Плотность светодиодов 180 шт/м Размер светодиода 3528 Световой поток (общий) max: 6 100 lm Световой поток 1м max: 1 220 lm/m Тип товара Лента Ток (общий) typ: 3 A Угол обзора 120 ° Цвет свечения Белый (теплый) Цветовая температура min: 2 700 K; max: 2 900 K Ширина 8 мм